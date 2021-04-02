وزير الخارجية المصري يبدأ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الكونغو
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وزير الخارجية المصري يبدأ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الكونغو

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العرب اليوم - وزير الخارجية المصري يبدأ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الكونغو

وزير الخارجية المصري سامح شكري
القاهرة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.وجاءت زيارة وزير الخارجية المصري بناء على الدعوة التي وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وبمشاركة وزراء الخارجية والري لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.وقالت وزارة الخارجية المصرية إن "حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة يأتي انطلاقاً من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث".

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وزير الخارجية المصري يبدأ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الكونغو وزير الخارجية المصري يبدأ جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الكونغو



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