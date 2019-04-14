باشرت السلطات القضائية في بغداد إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” تسلمتهم الحكومة من “قوات سوريا الديمقراطية”، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” الأحد.

وأضاف المصدر: “تسلمنا الملفات التحقيقية لـ900 من عناصر تنظيم “داعش” القادمين من سوريا”، موضحًا أن “المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد لإجراء محاكماتهم على وجبات”.

ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق “قوات سوريا الديمقراطية” على منطقة الباغور، آخر جيوب “داعش” في شرق سوريا، وطرده منها.

ولفت مسؤول أمني عراقي، لـ”فرانس برس”، إلى أن هناك مشبوهين عراقيين لا يزالون في سجون القوات الكردية السورية في انتظار نقلهم إلى العراق.

وأوضح أن “عملية التسليم ستجري على وجبات، وسيتم التسليم على الحدود العراقية السورية”.

وأضاف أن بين هؤلاء “قيادات مؤثرة جدًا، لكن التنظيم راعى إخفاءهم”، مؤكدًا أن “بين القيادات شخصية تعد محورًا ومُصنعًا للكيميائي، وهو المسؤول عن غالبية الضربات الكيميائية”.

وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى “داعش”، بينهم نساء، وحكم على مئات منهم بالإعدام.

ولا تزال العراق من بين الدول الخمس الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، بحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي.