حذرت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وزير داخلية تركيا سليمان صويلو، بسبب منشور عن "مجتمع الميم" الذي يشار به إلى المثليين جنسيا. ووصف صويلو خلال تغريدة على "تويتر" المثليين جنسيا بـ"المنحرفين"، حيث قال: "تم اعتقال 4 منحرفيين من المثليين جنسيا الذين أهانوا الكعبة المشرفة في جامعة البوسفور".