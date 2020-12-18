التحالف يعلن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر إيراني الصنع من طراز صدف
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التحالف يعلن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر إيراني الصنع من طراز صدف

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العرب اليوم - التحالف يعلن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر إيراني الصنع من طراز صدف

التحالف
واشنطن _ العرب اليوم

التحالف يعلن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر إيراني الصنع من طراز صدف

 

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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التحالف يعلن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر إيراني الصنع من طراز صدف التحالف يعلن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر إيراني الصنع من طراز صدف



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