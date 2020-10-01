وزارة العدل الأميركية تعلن أن كل الأميركيين داعمي داعش في سورية أصبحوا محتجزين

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن كل الأميركيين داعمي داعش في سورية أصبحوا محتجزين لديها.