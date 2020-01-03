الخارجية الأميركية تدعو مواطنيها لمغادرة العراق

دعت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، المواطنين الأميركيين إلى مغادرة العراق "فورا"، في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد.وغردت الوزارة على "تويتر" قائلة: "بسبب تصاعد التوتر في العراق والمنطقة نحض المواطنين الأميركيين على مغادرة العراق فورا".وأضافت: "بسبب هجمات مجموعة مسلحة مدعومة من إيران على مجمع السفارة الأميركية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية. على المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة".ونفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل

الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي.كما قالت وزارة النفط العراقية إن العشرات من المواطنين الأميركيين العاملين لدى شركات النفط الأجنبية في مدينة البصرة النفطية بالجنوب، يغادرون البلاد الجمعة، وذلك في أعقاب ضربة جوية أمريكية قتلت قائدا إيرانيا كبيرا في العراق.وقال مسؤولون عراقيون إن الإجلاء لن يؤثر على العمليات ولا الإنتاج أو الصادرات.ويبلغ إنتاج نفط العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول، حوالي 4.62مليون برميل يوميا، بحسب مسح أجرته رويترز لإنتاج "أوبك".وقالت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" إن العمل "يمضي كالمعتاد" في حقل نفط الزبير العراقي، الذي حقق لإيني إنتاجا صافيا بلغ حوالي 34 ألف برميل يوميا العام الماضي، وهو جزء من إجمالي إنتاج الحقل. وقالت إيني إنها تراقب الوضع في العراق عن كثب.وقالت جينل، وهي منتج للنفط في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق، إن عملياتها مستمرة بصورة طبيعية. ولم تعلق بشأن تنقلات للموظفين.

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