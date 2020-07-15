شاب يلقي نفسه أسفل عجلات مترو عزبة النخل في مصر

شهدت محطة عزبة النخل بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان)، صباح اليوم، حالة من الزحام والتكدس من قبل المواطنين، جراء توقف حركة سير القطارات، بعد إلقاء شاب نفسه أمام القطار القادم من رمسيس باتجاه المرج، ما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف حاد.وأكد مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنقاذ الشاب من محاولة الانتحار، وجار عمل الإسعافات الأولية له، وعمل محضر بالواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لمحاولة الانتحار.وقال المصدر، إنّ حركة القطارات توقفت 5 دقائق فقط، ما أدى إلى حدوث زحام بمحطة عزبة النخل، لافتا إلى أنّ حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة حاليا، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا تتم بصورة دورية.