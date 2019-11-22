نشوب حريق محدود داخل أحد المطاعم بنادي الزمالك

شب حريق محدود؛ داخل أحد المطاعم بنادي الزمالك، ما سبب حالة من الذعر وسط رواد النادي.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بلاغا، بنشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية بنادي الزمالك، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.