غريفيث يؤكّد أن الوقت قد حان لإطلاق عملية لحل النزاع في اليمن

أكّد غريفيث أن الوقت قد حان لإطلاق عملية لحل النزاع في اليمن، مشيرًا إلى السعي لإعادة تفعيل عملية السلام وبناء الثقة بين الأطراف.

وأعرب غريفيث عن أمله في رؤية الطرفين اليمنيين على طاولة مشاورات واحدة، مشددًا على أن ووقف إطلاق النار ليس شرطًا لبدء المشاورات.