خارجية فرنسا تدعو للامتناع عن الأعمال العدائية

شددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة الامتناع عن الأعمال العدائية تعليقا على إعلان قائد الجيش الوطني الليبي اعتزامه طرد القوات التركية من ليبيا.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، قال إنه لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية والأمن والسلام، ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من ليبيا، داعيا إياه إلى الرحيل والجلاء سلما أو حربا. وقال "لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية