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وزير الخارجية السعودي يصرح وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الخارجية السعودي يصرح وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود
الرياض ـ العرب اليوم

وزير الخارجية السعودي يصرح وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة

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وزير الخارجية السعودي يصرح وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة وزير الخارجية السعودي يصرح وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة



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