هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية
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هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية

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العرب اليوم - هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
صنعاء - خالد عبدالواحد

هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية .

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هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية



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هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية هادي يؤكد أن إيران تواصل دعم الإرهاب في اليمن وتهديد الملاحة البحرية



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