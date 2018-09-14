ألمانيا تعلن أن إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن يقوض حل الدولتين

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن قرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيصعب الوصول إلى حل الدولتين، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وأضافت: "نظرا لغياب التواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الراهن، فإننا نشعر بالقلق من أن تسبب هذه الخطوة الأمريكية الجديدة الأحادية الجانب مزيدا من التشدد في المواقف وتصعب استئناف المحادثات بشأن حل الدولتين".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت إغلاق مكتب منظمة "التحرير الفلسطينية" في واشنطن. وقالت، في بيان لها، "بعد تحليل دقيق ، قررت الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة مازالت تعتبر أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين هي السبيل الوحيد للسير إلى الأمام. وينبغي ألا تستغل هذه الاجراءات من قبل أولئك الذين يسعون إلى منع التوصل إلى اتفاق سلام".
GMT 16:14 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرفي حركة الجهاد الاسلامي في قطاغ غزة خالد البطش يؤكد أن تصفية فلسطين لن تمر والمقاومة خيار شعبنا للدفاع عن حقوقنا
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرقوات الاحتلال تعتقل محمد ناصر عمر أحد المسعفين العاملين في لجان الدفاع المدني بعد خروجه من الخان الاحمر ليصبح عددهم اليوم 5 معتقلين.
GMT 16:11 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرارتفاع عدد إصابات المتظاهرين برصاص الاحتلال بمخيم العودة شرق غزة إلى 3
GMT 16:06 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرالبطش يؤكدأن ترامب لن يحدد مصير فلسطين و القدس
GMT 16:03 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرشهيدان و30 اصابة على حدود غزة
خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
أرسل تعليقك