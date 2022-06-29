مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وحملة اعتقالات كبيرة في الضفة

أفاد مراسلنا، بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين فجر اليوم الأربعاء وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن "الشاب محمد ماهر نافع مرعي (25 عاما) من جنين، استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وجاء ذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في مدينة جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال".