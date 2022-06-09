جيش الاحتلال الإسرائيلي يُحقق في إطلاق نار سمع في غلاف قطاع غزة

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يتم التحقيق في تقارير عن إطلاق نار في منطقة بلدة نتيف هعسراه على طول الحدود مع قطاع غزة. وحسب المعلومات فإن رصاصة أطلقت من قطاع غزة نحو منطقة زراعية مجاورة لبلدة نتيف هعسراه دون وقوع إصابات، وأدى الحادث إلى تضرر مبنى زراعي.