مدير حملة المرشح الديمقراطي: بايدن يتجه إلى الفوز

أعلن مدير حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أن الأخير سيستطيع حتى نهاية اليوم الخميس دحر منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.