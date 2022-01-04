أمين عام مجلس التعاون يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأميركي في تعزيز أمن الممرات المائية في الخليج

بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الثلاثاء، مع قائد الأسطول الخامس الأميركي والقوة البحرية المشتركة، أهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية حركة الملاحة في منطقة الخليج.وأكد الحجرف "أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة"، وذلك خلال الاجتماع مع الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس.