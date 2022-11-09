قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 14 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، أحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال خمسة من بلدة "بدو" وقرية "بيت دقو" في القدس المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم شقيقان من مُحافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تم اعتقال شابين من بلدتي النبي صالح وبيت ريما شمال محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية "اللبن الشرقية" بعد تفجير باب منزله، وتدمير محتوياته.