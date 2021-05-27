مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى العراق ويرسل فريقا لمراقبة الانتخابات
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مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى العراق ويرسل فريقا لمراقبة الانتخابات

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العرب اليوم - مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى العراق ويرسل فريقا لمراقبة الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يمدد عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق لسنة
نيويورك - العرب اليوم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد، وإرسال فريق لمراقبة الانتخابات.وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقية في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".وأضاف، أن "التجديد سيكون لغاية 27 مايو 2022، كما يتضمن القرار عناصر قوية، تعتمد لأول مرة وإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات".

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مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى العراق ويرسل فريقا لمراقبة الانتخابات مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى العراق ويرسل فريقا لمراقبة الانتخابات



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