القضاء على 3 عناصر إرهابية في القصرين التونسية

قالت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إن وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطني والأمن، تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين تابعين لتنظيم "جند الخلافة" بجبل السلوم في ولاية القصرين. وأكدت الوزارة في بيان أن العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف الوحدات المشتركة من الجيش والأمن. وفي نفس السياق قالت وسائل إعلام تونسية إن عمليات تعقب العناصر الإرهابية لا تزال متواصلة.