مصر والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال التصنيع العسكري

التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بقائد قوات حرس الحدود العراقية الفريق الركن حامد عبدالله إبراهيم الحسن الذي يزور القاهرة حَالِيًّا. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع سواء العسكرية أو المدنية.