حسان دياب يطالب بتشكيل حكومة في لبنان أو التوقف عن تصريف الأعمال

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، السبت، بالتوقف عن أداء مهامه، للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وقال دياب في كلمة: "إذا ساعدت العزلة في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليها، رغم أنها تتعارض مع قناعاتي لأنها تعطل الدولة برمتها وتضر باللبنانيين".

واستقالت حكومة دياب على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.