أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، إطلاق عملية "أرَن الحصار خريف - شتاء" الأمنية ضد تنظيم "بي كا كا" بجنوب شرق البلاد وذكر بيان الوزارة أن العملية تجري في ريف ولايتي شرناق وسيرت، بمشاركة 755 فردا من قوات الدرك وحراس القرى المحليين وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من العملية شهد تمشيط للأراضي في جبل غابار، وأسفرت عن "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل 8 مغارات وملجأين".