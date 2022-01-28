مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب بغداد

أفادت مصادر في العراق، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.وذكر المصدر، أن انفجار مخلف حربي في قضاء جبلة بمحافظة بابل أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين.وأضاف، أن القتلى هم رجل وابنه وبنته حيث يعملون في جمع المواد البلاستيكية من أكوام النفايات.