إخلاء مول تجاري بالكامل في نيويورك بعد العثور على سيارة مليئة بمواد متفجرة

أفاد موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأميركي، اليوم الاثنين، بأن مولًا تجاريًا في ولاية نيويورك تم إخلائه بالكامل، عقب العثور على سيارة من صناعة شركة "تيسلا" مليئة باسطوانات مادة البروبان القابلة للانفجار في جراج السيارات الخاص بالمول التجاري.

وبحسب الموقع، وصلت شرطة نيويورك إلى المول التجاري، وتم تطويق المكان بالكامل، وسط شكوك بتوصيل بطارية السيارة بالاسطوانات القابلة للانفجار.وشوهدت لقطات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارة إسعاف تصل إلى المول التجاري، رغم عدم ورود تقارير حتى الآن عن إصابة أي شخص.وقال حساب خدمة إطفاء الحرائق في نيويورك على موقع "تويتر" إن إخلاء المول التجاري مرتبط بمركبة تحتوي على متفجرات.