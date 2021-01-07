وزير الأمن الداخلي الأميركي بالنيابة يدعو ترامب لإدانة حادث اقتحام مقر الكونغرس بشدة

دعا القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأميركي، تشاد وولف، رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلى أن "يدين بشدة" حادث اقتحام مقر الكونغرس من قبل مجموعة من أنصاره.