مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في عملية طعن في شارع الخليل

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين في عملية طعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان بأن "المصابة التي تبلغ من العمر 50 عاما، توفيت متأثرة بجراحها البالغة. فيما تم تقديم العلاج الأولي لمصابة تبلغ من العمر 65 عاما وهي بحالة حرجة، وأصيب رجل عمره خمسون عاما بجروح متوسطة، وسيدة عمرها أربعون عاما أيضا بجروح متوسطة" وقال إن "قوات الأمن قامت بتحييد المنفذ"، ووصفت حالته ببالغة الخطورة.