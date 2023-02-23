ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على نابلس إلى 11 قتيلاً‎‎

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الدامي على مدينة نابلس إلى 11 قتيلا بعد الإعلان عن وفاة مسن (66 عاما)، في حين توفي شاب متأثرا بجروحه في وقت سابق في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا "استشهاد 10 مواطنين، وهم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، ووليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاما)، وجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عاما)".