الداخلية اللبنانية تعلن حظر التجول من 6 حتى 11 أغسطس الجاري بسبب كورونا

أفاد مراسلRT اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية اللبنانية أعلنت حظر التجول في البلاد، من 6 حتى 11 أغسطس الجاري بسبب ارتفاع عد الإصابات على أساس يومي بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات و177 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في تصاعد مستمر للإصابات على أساس يومي.

يتبع..