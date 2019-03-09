ليبرمان يكشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر

أكد موقع "والاه" العبري، اليوم السبت، أن وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، كشف عن كارثة تضرب إسرائيل أسوأ من حرب أكتوبر وذلك خلال عامين.

وقال ليبرمان: "هناك فوضى في الشمال والجنوب، وفي غضون عامين سنكون في وضع أسوأ وأكثر خطورة من حرب يوم أكتوبر".

وأضاف ليبرمان، أنه عندما حاول تغيير السياسة تجاه قطاع غزة كان هناك أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، يعتقدون أنه من الصواب إحباط وزير الدفاع، مشيرًا إلى أنه لم يكن لديه خيار حينها سوى الرحيل.