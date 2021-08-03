احتراق أكبر مكب للإطارات السيارات في العالم في الكويت

اشتعلت النيران في أكبر مكب لإطارات السيارات في العالم، في الكويت، ويمكن أن يسبب هذا الحريق كارثة بيئية عالمية إذا لم يتم إخماده على الفور.وبحسب شهود عيان على الحريق، تصاعد عمود من الدخان الأسود السام في مكان الحادث. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السحابة السميكة يمكن رؤيتها بوضوح من بعيد.يحتوي المكب على 52 مليون إطار. يمكن رؤية منشأة التخزين العملاقة التي يحتمل أن تكون فيها مواد خطرة من الفضاء.