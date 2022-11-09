الدفاع الروسية تُعلن تصفية أكثر من 350 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع بذخيرة هيمارس

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قتلت أكثر من 350 جنديا أوكرانيا أثناء صد هجمات العدو على عدة محاور كما دمرت مستودعا يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS قرب مدينة دنيبروبيتروفسك.

وأفادت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي بأنه تم القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال كوغانسك)، ونحو 100 من الجنود والمرتزقة على محور كراسني ليمان (شمالا دونيتسك)، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا على محور جنوب دونيتسك.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية أحبطت 12 محاولة تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية على كريفوي روغ – نيكولايف (خيرسون)، فيما بلغ إجمالي خسائر الوحدات الأوكرانية على هذا المحور نحو 110 جنود خلال يوم.