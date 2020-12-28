الخارجية الإسبانية تصرح لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست
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الخارجية الإسبانية تصرح لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست

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العرب اليوم - الخارجية الإسبانية تصرح لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست

وزارة الخارجية الإسبانية
مدريد _ العرب اليوم

الخارجية الإسبانية تصرح لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الخارجية الإسبانية تصرح لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست الخارجية الإسبانية تصرح لم يتم التطرق لوضع جبل طارق في اتفاق بريكست



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