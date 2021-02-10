فتح تحقيق جنائي مع ترامب في ولاية جورجيا الأمريكية

أعلنت نيابة دائرة فولتون بولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق جنائي مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.