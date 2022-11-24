اليونان تنقذ زورقاً مكتظاً بمئات المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت السلطات اليونانية أن قارب صيد متهالك مكتظ بالمهاجرين تم سحبه إلى الميناء بعدما عثر عليه وسط المياه الهائجة جنوب جزيرة كريت وعلى متنه 483 راكبا أبحروا من ليبيا وقال خفر السواحل، الخميس، إن من كانوا على متن السفينة هم 336 رجلا و10 نساء و128 فتى و9 فتيات، من بينهم مواطنون عرب، وتم نقلهم جميعا بعد ظهر الأربعاء إلى عبارة راسية جنوب جزيرة كريت كسكن مؤقت.