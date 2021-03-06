البابا فرنسيس يحيي أوّل قدّاس له بالعراق في كنيسة ببغداد

أحيا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مساء السبت، أوّل قدّاس له في العراق في كنيسة في بغداد.

ووصل البابا فرنسيس إلى بغداد، الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الكنيسة الكاثوليكية.