أعلنت القوات الحكومة اليمنية مقتل القيادي في مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعو "ضيف محمد يحيى شريف" بغارة جوية لطيران التحالف العربي بمديرية كتاف في محافظة صعدة شمال البلاد ويشغل منصب المدير المالي للمليشيات في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها.