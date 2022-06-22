9 قتلى إثر نزاعين عشائريين على أرض زراعية وامرأة في العراق

قتل 9 أشخاص بينهم جندي إثر نزاعين عشائريين جنوب العراق، يتعلق الأول بملكية أرض زراعية، والثاني بزواج امرأة، حسبما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء وقال المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان الملازم سعد الزيدي "قتل ستة أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير" إلى الجنوب من مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان (305 كلم جنوب بغداد) وأضاف أن "الجندي كان في إجازة عند وقوع النزاع الذي أندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات". وتشهد ميسان الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية، توترا أمنيا بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران.