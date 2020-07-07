السعودية تعلن عن 49 وفاة و3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مقارنة مع 4207 إصابات في اليوم السابق، ليصبح الإجمالي 217108 حالة .وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مقابل 52 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" في اليوم السابق، ليرتفع الإجمالي إلى 2017 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 5205 حالات تعاف، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 154839 حالة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62252، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 2268 حالة .