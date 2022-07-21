البيت الأبيض يُعلن إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منوها بأنه يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل ذكر البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "هذا الصباح، أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس بايدن بـ"كوفيد-19" رغم تطعيمه مرتين، وهو يعاني من أعراض خفيفة للغاية" وأضاف البيت الأبيض: "تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيعزل بايدن في البيت الأبيض ويواصل تنفيذ جميع واجباته بشكل كامل خلال ذلك الوقت" وأفاد الموقع الإلكتروني للهيئة الطبية الأمريكية، أن بايدن يستخدم عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات والمعتمد في الولايات المتحدة المخصص للاستخدام الطارئ لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد جراء "كوفيد-19"، أي المتقدمين في العمر.