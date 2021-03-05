أعلنت إيران، الجمعة، أنها ستقدم قريباً عبر القنوات الدبلوماسية خطة عمل لمستقبل الاتفاق النووي، الموقع عام 2015.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر: "بصفتي وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، سأقدم قريباً خطة عمل ملموسة وبناءة، من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة". ولم يحدد ملامحها ولا من سيقدمها.

يأتي ذلك بعد أيام من رفض طهران عرضاً أوروبياً بإجراء محادثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.