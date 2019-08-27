طهران تصدر قرارات جديدة بحق الرئيس السابق خاتمي

أصدر القضاء الإيراني قرارات جديدة تتعلق بالرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، الذي يخضع لحظر إعلامي منذ سنوات.

وكشف المتحدث باسم السلطات القضائية الإيرانية، غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرارات جديدة في مجلس الأمن القومي والمحكمة الخاصة برجال الدين، بشأن القيود المفروضة على الرئيس السابق محمد خاتمي، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن هذه القرارات.