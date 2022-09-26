وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً
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وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً

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العرب اليوم - وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً

يوسف القرضاوي
لندن - العرب اليوم

أعلن الحساب الرسمي للدكتور يوسف القرضاوي على «تويتر» أن الداعية الذي يقيم في قطر ويُعد زعيما روحيا لجماعة «الإخوان المسلمين» توفي عن عمر يناهز 96 عاما. والقرضاوي مصري يحمل الجنسية القطرية، وأصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بإعدامه عام 2015 إلى جانب مصريين آخرين منتمين للإخوان في قضية لها علاقة باقتحام سجون عام 2011.

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وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً وفاة يوسف القرضاوي عن 96 عاماً



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