مقتل 120 مسلحاً تابعين لـ«جبهة النصرة» في سوريا جراء قصف جوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قصفت معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية في محافظة إدلب السورية، ما أسفر عن تدميره بالكامل. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليج إيجوروف، قوله إن القوات الجوية الروسية قامت اليوم بتدمير معسكر تابع لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" .. مضيفا أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 120 مسلحا. وأوضح أنه "نتيجة للضربة تم تعطيل 4 نقاط مراقبة طائرات مسيرة، ووحدات إطلاق، ونحو 20 طائرة يدوية مسيرة قام الإرهابيون بإعدادها لتنفيذ هجمات على مرافق الوحدات الروسية في سوريا".