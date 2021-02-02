أعضاء بالكونغرس يتهمون ترامب بتهديد الدستور والتحريض على العنف ضد الحكومة

اتهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهديد الدستور الأمريكي والتحريض على العنف ضد الحكومة إثر هجوم مناصريه على الكابيتول في 6 يناير.