تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، الأحد المقبل، قمة مرتقبة لدول "القرن الأفريقي" لبحث إنهاء النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا.
ووفقا للموقع الإلكتروني "الصومال الجديد"، كشف مصدر دبلوماسي عن ترتيبات جارية للقاء مرتقب بين الرئيسين، الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والإريتري إيساس أفورقي، في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الأحد المقبل.
وأشار المصدر إلى أنه يتوقع حضور الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، وغيره من قادة دول القرن الإفريقي، مناسبة اللقاء الذي يهدف إلى إنهاء النزاع الحدودي بين جيبوتي وإرتيريا.
وكانت جمهورية جيبوتي أبدت أنها تفضل الوساطة السعودية لحل الخلافات بينها وبين إريتريا، وأشاد وزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف، بدور المملكة في حلحلة الأزمات في القرن الإفريقي، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لكل من أسمرا وأديس أبابا، بهدف تقليص الفجوة بين بلاده وجارتها إرتيريا.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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