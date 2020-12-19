تحرك عاجل من الجيش الصيني نحو سفينة حربية أمريكية لدى عبورها مضيق تايوان

أعلن الجيش الصيني تعقبه سفينة حربية أمريكية لدى مرورها في مضيق تايوان، معتبرا أن مثل تلك المهام ترسل "نظرات غزل" لمؤيدي استقلال تايوان، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر الجيش الصيني في بيان مقتضب أن قواته الجوية، والبحرية، تعقبت وراقبت السفينة خلال إبحارها في مضيق تايوان.

ويعتبر هذا الإبحار هو الـ12 للبحرية الأمريكية في مضيق تايوان هذا العام، وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين، وفقا للوكالة.

بدورها، أعلنت البحرية الأمريكية أن لمدمرة "يو.إس.إس ماستين" عبرت مضيق تايوان يوم 19 ديسمبر الجاري وفقا للقانون الدولي.

وأكدت البحرية الأمريكية أن "مرور السفينة في مضيق تايوان يشير إلى الالتزام الأمريكي بمرور حر ومفتوح في منطقة المحيط الهادي - الهندي".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في أكتوبر الماضي الموافقة على صفقة ضخمة مع تايوان لبيع 100 ​منظومة​ ​صواريخ​ دفاعية من طراز "هاربون" بقيمة 2.4 مليار ​دولار​.