البرلمان الأوروبي يوافق على اقتراح قواعد جديدة ضد عمالقة التكنولوجيا في أميركا

وقع البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على اقتراح لقواعد جديدة تستهدف عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لإجراء محادثات مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية حيث تسعى فرنسا لاتفاق خلال النصف الأول من عام 2022.