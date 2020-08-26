تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

سجلت الإمارات اليوم (الأربعاء)، 399 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 68 ألفاً و20 حالة.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد 378 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 316 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 59 ألفاً و70 حالة.