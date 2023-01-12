السلطات التركية تلقي القبض على 7 مشتبه بانتمائهم لداعش

ألقت السلطات التركية، اليوم الخميس، القبض على 7 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في عدة ولايات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية متزامنة، انطلاقا من ولاية شانلي أورفة، في ولايات ديار بكر وماردين وأفيون قره حصار وأنقرة وبورصة وأضنة، بحسب بيان صادر عن قيادة الدرك في شانلي أورفة.

وأسفرت العملية عن القبض على 7 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش كان مسؤولا عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.